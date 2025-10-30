Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devi Alexander Sörloth için devrede

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen ve gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth , Türkiye'ye dönüş ihtimaliyle sık sık gündeme geliyor. Fenerbahçe 'nin gol hattını güçlendirmek adına ilgilendiği isimler arasında yer alan tecrübeli forvet için bu kez Premier Lig'den önemli bir talip ortaya çıktı.

Alexander Sörloth (EPA)

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ

Newcastle United'ın hem fiziksel gücü hem de Premier Lig tecrübesine kolay uyum sağlayabilecek profilde bir forvet aradığı, bu nedenle Sörloth'un transfer gündemine alındığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin, Norveçli oyuncu için yürüttüğü operasyon daha da zorlaşmış oldu.