PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devi Alexander Sörloth için devrede

Son dönemde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Alexander Sörloth hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Atletico Madrid forması giyen yıldız golcü, sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor döneminde iz bırakan Norveçli golcüyü yeniden Türkiye’ye getirmek için fırsat kollarken transfer yarışında güçlü bir rakip belirdi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye kötü haber! İngiliz devi Alexander Sörloth için devrede

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen ve gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönüş ihtimaliyle sık sık gündeme geliyor. Fenerbahçe'nin gol hattını güçlendirmek adına ilgilendiği isimler arasında yer alan tecrübeli forvet için bu kez Premier Lig'den önemli bir talip ortaya çıktı.

Alexander Sörloth (AFP)Alexander Sörloth (AFP)

PREMIER LİG'DEN SÖRLOTH HAMLESİ

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Haberde, son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Newcastle'ın, Atletico Madrid'in yıldız ismine ilgisinin ciddi boyuta ulaştığı ifade edildi.

Alexander Sörloth (EPA)Alexander Sörloth (EPA)

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ

Newcastle United'ın hem fiziksel gücü hem de Premier Lig tecrübesine kolay uyum sağlayabilecek profilde bir forvet aradığı, bu nedenle Sörloth'un transfer gündemine alındığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin, Norveçli oyuncu için yürüttüğü operasyon daha da zorlaşmış oldu.

Alexander Sörloth (REUTERS)Alexander Sörloth (REUTERS)

25 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde. Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki golcünün transfer sürecinin önümüzdeki aylarda hız kazanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Türk Telekom
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
İdefix
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor