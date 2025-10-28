Lionel Messi'den 2026 Dünya Kupası kararı!



"KARARIMI VERECEĞİM"



'Dünya Kupası'nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim," diyen Messi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Orada olmak, iyi durumda olmak ve takımım için önemli bir katkı sağlamak istiyorum. Bunu Inter Miami ile önümüzdeki yıl başlayacak sezon öncesi antrenmanlarda günlük olarak değerlendireceğim, gerçekten yüzde 100 olabilecek miyim, faydalı olabilecek miyim ve ardından kararımı vereceğim"



"ÇOK HEYECANLIYIM"



Messi, Dünya Kupası'nın önemine de değinerek, "Çok heyecanlıyım çünkü bu bir Dünya Kupası. Son kazandığımız kupadan geliyoruz ve bunu sahada tekrar savunabilmek muazzam bir şey. Milli takımla oynamak her zaman bir rüya," ifadelerini kullandı.