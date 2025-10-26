PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan rekor mesajı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arouca'yı 5-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri için tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak Portekiz kulübünün kırdığı dünya rekorundan bahsetti.

Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Arouca'yı 5-0 mağlup etti.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, rakibini adeta sahadan sildi.

Goller Vangelis Pavlidis (3), Nicolas Otamendi ve Franjo Ivanovic'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Benfica, zirve takibini sürdürürken; 9 puanda kalan Arouca 13. sırada kaldı.

"BENFICA İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN"

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Benfica'nın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Portekizli teknik adam, sadece A takımın değil, kulüp genelinde elde edilen başarıların da altını çizdi:

"Benfica taraftarları için unutulmaz bir gün. Başkanlık seçiminde kullanılan 85 bin 422 oyla dünya rekoru kırıldı, B takımı deplasmanda Feirense'yi 2-0 yendi, biz de 5-0 kazandık. Bu, kulüp tarihine geçecek bir gün."

