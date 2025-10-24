Xabi Alonso Kenan Yıldız'ı istiyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istiyor.

Giriş Tarihi:
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı.

Branchini, Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı:

"Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin. Kenan Yıldız, Real Madrid'e Xabi Alonso tarafından isteniyor."



JUVENTUS'TA MÜTHİŞ PERFORMANS

Bu sezon Juventus formasıyla 14 resmi maçta görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız, yalnızca Serie A'da değil, Avrupa arenasında da adından söz ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'un Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada Kenan Yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

