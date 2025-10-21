PODCAST CANLI YAYIN

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında yarın oynanacak Real Madrid – Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Basın toplantısında Arda Güler'in takımın eski yıldızlarından Mesut Özil'le benzer yönleri olup olmadığı sorulan Alonso, şu sözlerle genç futbolcuya övgü yağdırarak; "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyleydi. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz." dedi.

"KENAN YILDIZ MÜKEMMEL BİR EVRİM GEÇİRDİ"

Juventus hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alonso, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da unutmayıp; "Juventus geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum, ben Bayern'deyken o da oradaydı. Gelişimini görmekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

