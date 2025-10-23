PODCAST CANLI YAYIN

Everton Davinson Sanchez için yeniden devrede!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin transfer radarına girdi. Galatasaray formasıyla son dönemdeki çıkışıyla öne çıkan Kolombiyalı savunmacı için Premier League ekibi Everton’un yeniden devreye girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Everton Davinson Sanchez için yeniden devrede!

Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadelede Everton, Wolverhampton ve Stuttgart kulüplerinin scout ekibi tribünde yer aldı. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen ve savunmada hatasız bir performans sergileyen Sanchez, izleyenleri etkiledi. Özellikle ikinci yarıda hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken tecrübeli stoper, maç sonunda alkış aldı.

Davinson Sanchez (AFP)Davinson Sanchez (AFP)

EVERTON YENİDEN LİSTESİNE EKLEDİ

İngiliz basınından Goodison News ve Sport Witness'ın haberlerine göre Everton, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Sanchez'i yeniden gündemine aldı. Kulübün geçtiğimiz yaz oyuncu için girişimlerde bulunduğu ancak transferin son aşamada iptal olduğu hatırlatıldı.

O dönemde Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski ikilisinin istikrarlı performans göstermesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Ancak Branthwaite'in sakatlığının ardından savunmada oluşan boşluk, teknik direktör David Moyes'i yeniden harekete geçirdi.

Davinson Sanchez (İHA)Davinson Sanchez (İHA)

2029'A AKDAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray cephesi, başarılı stoperini ara transfer döneminde elinden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattındaki istikrarı korumak isterken, yönetimin de oyuncunun mevcut form durumundan oldukça memnun olduğu ifade ediliyor. Sanchez'in 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun satışına yalnızca yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde izin verebilir.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında Tottenham Hotspur'dan transfer edilen 28 yaşındaki Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir performans sergiledi. Fizik gücü, liderliği ve oyun kurma becerisiyle öne çıkan Kolombiyalı savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Davinson Sanchez (EPA)Davinson Sanchez (EPA)

DEVRE ARASI HAMLESİ GÜNDEMDE

İngiliz ekibi Everton'un, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a resmi teklif yapabileceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray yönetimi, Avrupa ve lig hedefleri doğrultusunda kadro istikrarını korumak istiyor. Cimbom cephesi, Davinson Sanchez'in takımdaki liderlik rolü ve yükselen form grafiği nedeniyle olası teklifleri değerlendirmeye alırken aceleci davranmayacak.

Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdiSpor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
İdefix
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
D&R
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Türk Telekom
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Kasada ne kadar var?
Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Emekliye refah payı: SSK, BAĞ-KUR'lu için 2 formül masada! Ocakta zam oranı ne kadar olacak?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi... Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı son haliyle şoke etti