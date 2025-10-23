Everton Davinson Sanchez için yeniden devrede!

Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadelede Everton, Wolverhampton ve Stuttgart kulüplerinin scout ekibi tribünde yer aldı. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen ve savunmada hatasız bir performans sergileyen Sanchez, izleyenleri etkiledi. Özellikle ikinci yarıda hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken tecrübeli stoper, maç sonunda alkış aldı.

Davinson Sanchez (AFP) EVERTON YENİDEN LİSTESİNE EKLEDİ İngiliz basınından Goodison News ve Sport Witness'ın haberlerine göre Everton, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Sanchez'i yeniden gündemine aldı. Kulübün geçtiğimiz yaz oyuncu için girişimlerde bulunduğu ancak transferin son aşamada iptal olduğu hatırlatıldı. O dönemde Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski ikilisinin istikrarlı performans göstermesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Ancak Branthwaite'in sakatlığının ardından savunmada oluşan boşluk, teknik direktör David Moyes'i yeniden harekete geçirdi.