Avrupa arenasında Türk basketbolunun iki güçlü ekibi kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezona istedikleri tempoyla giremeyen iki takım için bu mücadele, hem moral hem de çıkış açısından büyük önem taşıyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?