THY EuroLeague’de Türk basketbolunun dev buluşması sahne alıyor. 2025–26 sezonunun 6. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlıyor. Son yıllarda Avrupa’nın zirvesine damga vuran iki temsilcimiz, bu kez EuroLeague parkelerinde prestij ve liderlik mücadelesi verecek. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

Giriş Tarihi:
Avrupa arenasında Türk basketbolunun iki güçlü ekibi kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezona istedikleri tempoyla giremeyen iki takım için bu mücadele, hem moral hem de çıkış açısından büyük önem taşıyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'in 6. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki dev mücadele 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Basketbolseverler, saat 20.30'da başlayacak bu büyük derbide Türk basketbolunun iki devi arasındaki rekabete tanıklık edecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
İki temsilcimizin karşılaşması, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Dev mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve sporseverler heyecanı anbean takip edebilecek.

EuroLeague'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, puan durumunda 14. basamakta bulunuyor. Son maçında Bayern Münih'i 88-73 mağlup eden sarı lacivertliler moral depoladı.
Anadolu Efes ise Fenerbahçe'nin hemen arkasında, 16. sırada yer alıyor. Lacivert beyazlı ekip son karşılaşmasında Panathinaikos'a 95-81 yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

