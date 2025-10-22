22 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Taraftarlar günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte 22 Ekim 2025 detaylı maç fikstürü...
22 EKİM GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig
20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)
19:45 Athletic Bilbao - Karabağ
22:00 Monaco - Tottenham
22:00 Atalanta - Slavia Prag
22:00 Chelsea - Ajax
22:00 Sporting CP - Marsilya
22:00 Real Madrid - Juventus
22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool
22:00 Bayern Münih - Club Brugge