PODCAST CANLI YAYIN

22 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 22 Ekim 2025 maç fikstürü...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
22 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Taraftarlar günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte 22 Ekim 2025 detaylı maç fikstürü...

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

22 EKİM GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19:45 Athletic Bilbao - Karabağ

22:00 Monaco - Tottenham

22:00 Atalanta - Slavia Prag

22:00 Chelsea - Ajax

22:00 Sporting CP - Marsilya

22:00 Real Madrid - Juventus

22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22:00 Bayern Münih - Club Brugge

CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLA

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11lerTRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11ler
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-Bodo Glimt maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler
Okan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızlarınOkan Buruk Bodo Glimt 11ini netleştirdi! Galatasarayda forma o yıldızların
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar | 4 anlaşma imzalandı
İdefix
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Adana'da film gibi olay: Çelik kasa hırsızı dışkısından yakalandı
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz