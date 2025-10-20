PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Cengiz Ünder'i transfer eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder'in form grafiğini her geçen hafta yükseltmesi dikkat çekti.

Bu sezon ilk kez ilk 11 başlayan yıldız oyuncu siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu. Sofascore puanları açıklanırken, Rafa Silva'nın asistinde topu filelerle buluşturan 28 yaşındaki futbolcu, 7.8 puanla "Maçın en iyisi" seçildi. Başakşehir müsabakasında oyunu sonradan dahil olan ve kafayla galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig'de bu sezon iki kez ağları havalandırdı.


OPSİYONU KULLANILACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Cengiz Ünder'i transfer eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların 6 milyon euroluk satın alma bedelini ödeyerek yıldız oyuncuyu tapusuyla kadrosuna katması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Taylan Bulut krizi: Sergen Yalçın’la hiç forma giymediBeşiktaş’ta Taylan Bulut krizi: Sergen Yalçın’la hiç forma giymedi
Beşiktaş’ta Taylan Bulut krizi: Sergen Yalçın’la hiç forma giymedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
İdefix
Son dakika! Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltında! İBB'deki yolsuzlukta ifade verecek
D&R
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında ikinci kez hakim karşısında!
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!
Spor yazarları Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü