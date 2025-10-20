Beşiktaş’ta Taylan Bulut krizi: Sergen Yalçın’la hiç forma giymedi

Beşİktaş'ın sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut, Solskjaer dönemindeki Eyüp ve Lausanne maçlarında toplam 96 dakika süre almıştı. 19 yaşındaki sağ bek Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kulübeye hapsoldu. Yalçın yönetiminde çıkılan Alanya, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan genç futbolcu, ligde daha sonra oynanan Kocaeli, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almadı. Taylan Kayseri maçında da statü gereği forma giyemedi.