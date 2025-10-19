PODCAST CANLI YAYIN

Lodnra'da büyük şok! Tottenham - Aston Villa: 1-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 8. haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1’lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Tottenham, 5. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle öne geçti. Aston Villa, 37. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda dengeyi bozan taraf ise konuk ekip oldu. 77. dakikada Emiliano Buendia'nın golü, Aston Villa'ya galibiyeti getirdi.

TOTTENHAM DÜŞÜŞTE, VİLLA YÜKSELİŞTE

Bu sonuçla birlikte Tottenham ligde ikinci mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 6. sıraya geriledi.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan Aston Villa ise 12 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTA

Tottenham, deplasmanda Everton ile karşılaşacak.

Aston Villa, evinde Manchester City'yi ağırlayacak.

