Fatih Tekke'den zafer yorumu!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mevcut seviyelerinin üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunarak 3 puanı değerlendirdi.

İşte Tekek'nin sözleri...

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız. Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız."

