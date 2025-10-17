PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın yeni kaptanları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta radikal bir karar alındı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'nin kaptanlığa getirildiği duyuruldu.

Beşiktaş, Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'nin kaptan olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

