Leroy Sane için flaş sözler! "Zorlayıcı ve dalgalı"

Leroy Sane (AA)

OKAN BURUK İLE ÖZEL TOPLANTI

Haberdeki en dikkat çekici detaylardan biri ise Sane ile teknik direktör Okan Buruk arasında gerçekleşen birebir görüşmeydi.

Görüşmede Okan Buruk'un, yıldız futbolcuya son iki maçta neden yedek kaldığını açık bir şekilde anlattığı belirtildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Okan Buruk, Sane'ye neden Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de başlamadığını detaylı biçimde açıkladı. Buruk, Galatasaray'daki disiplinli sistemin ve işleyişin önemini vurguladı. Sane'nin bu rutine tam uyum sağlaması gerektiğini söyledi."