Leroy Sane için flaş sözler! "Zorlayıcı ve dalgalı"

Bild'in haberinde, Sane'nin sarı-kırmızılı formayla sezona hızlı başladığı, ancak ilerleyen haftalarda ritmini kaybettiği belirtildi. Haberde, "Sane, Galatasaray'da ilk haftalarda gol ve asistle parladı. Ancak ilerleyen dönemde fiziksel düşüş yaşadı ve ritmini tam olarak bulamadı." ifadeleri yer aldı.
Yıldız futbolcunun özellikle Liverpool karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında ve ardından oynanan Beşiktaş derbisinde yedek kalması, Alman basınında "form düşüklüğünün işareti" olarak yorumlandı.
MİLLİ ARADA TARTIŞMA VE TARAFTAR DESTEĞİ
Haberde ayrıca, milli arada Almanya'da yaşanan bir olay da detaylandırıldı. Leroy Sane'nin, Alman taraftarlarla kısa süreli bir tartışma yaşadığı ve bunun sosyal medyada gündem olduğu belirtildi. Ancak Galatasaraylı taraftarların bu süreçte Sane'ye sahip çıkarak destek mesajları paylaştığı, oyuncunun da bu desteğe "sessiz ama kararlı" bir şekilde karşılık verdiği vurgulandı.
İSTANBUL'A ERKEN DÖNDÜ İDMANLARA DEVAM ETTİ
Bild'in haberine göre Sane, milli aranın ardından İstanbul'a erken dönerek izin günlerini kullanmadı ve bireysel antrenmanlarına devam etti.
Bu detay, Alman basını tarafından "profesyonel yaklaşım" olarak nitelendirildi.
Haberde, "Sane, İstanbul'a dönerek ekstra çalışmalar yaptı. Fiziksel olarak kendini toparlamak istiyor." ifadelerine yer verildi.