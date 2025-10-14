Leroy Sane için flaş sözler! "Zorlayıcı ve dalgalı"

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük ses getiren yıldız hamlesi Leroy Sane, ülkesi Almanya’da yeniden gündem oldu. Alman basını, Sane’nin Türkiye kariyerine dair dikkat çekici bir analiz yayınladı. Haberde, 29 yaşındaki yıldızın Galatasaray’daki başlangıcının “zorlayıcı ve dalgalı” geçtiği vurgulandı.

Bild'in haberinde, Sane'nin sarı-kırmızılı formayla sezona hızlı başladığı, ancak ilerleyen haftalarda ritmini kaybettiği belirtildi. Haberde, "Sane, Galatasaray'da ilk haftalarda gol ve asistle parladı. Ancak ilerleyen dönemde fiziksel düşüş yaşadı ve ritmini tam olarak bulamadı." ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcunun özellikle Liverpool karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçında ve ardından oynanan Beşiktaş derbisinde yedek kalması, Alman basınında "form düşüklüğünün işareti" olarak yorumlandı.

MİLLİ ARADA TARTIŞMA VE TARAFTAR DESTEĞİ

Haberde ayrıca, milli arada Almanya'da yaşanan bir olay da detaylandırıldı. Leroy Sane'nin, Alman taraftarlarla kısa süreli bir tartışma yaşadığı ve bunun sosyal medyada gündem olduğu belirtildi. Ancak Galatasaraylı taraftarların bu süreçte Sane'ye sahip çıkarak destek mesajları paylaştığı, oyuncunun da bu desteğe "sessiz ama kararlı" bir şekilde karşılık verdiği vurgulandı.

İSTANBUL'A ERKEN DÖNDÜ İDMANLARA DEVAM ETTİ

Bild'in haberine göre Sane, milli aranın ardından İstanbul'a erken dönerek izin günlerini kullanmadı ve bireysel antrenmanlarına devam etti.
Bu detay, Alman basını tarafından "profesyonel yaklaşım" olarak nitelendirildi.
Haberde, "Sane, İstanbul'a dönerek ekstra çalışmalar yaptı. Fiziksel olarak kendini toparlamak istiyor." ifadelerine yer verildi.

OKAN BURUK İLE ÖZEL TOPLANTI

Haberdeki en dikkat çekici detaylardan biri ise Sane ile teknik direktör Okan Buruk arasında gerçekleşen birebir görüşmeydi.
Görüşmede Okan Buruk'un, yıldız futbolcuya son iki maçta neden yedek kaldığını açık bir şekilde anlattığı belirtildi.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Okan Buruk, Sane'ye neden Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de başlamadığını detaylı biçimde açıkladı. Buruk, Galatasaray'daki disiplinli sistemin ve işleyişin önemini vurguladı. Sane'nin bu rutine tam uyum sağlaması gerektiğini söyledi."

BODO/GLIMT MAÇI KRİTİK OLACAK

Alman gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçını Sane için bir dönüm noktası olarak gördü.
Haberde, "Galatasaray'ın Norveç temsilcisi karşısında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu yüzden Sane'nin teknik becerileri Okan Buruk için kilit rol oynayabilir." denildi.

Sarı-kırmızılıların bu maçta ön alan baskısını artıracağı ve Sane'nin bu taktik plana dahil olmasının beklendiği aktarıldı.

TRANSFER KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Bild'in analizinde, Sane'nin son haftalardaki yedek kalma durumunun ilerleyen dönemde Galatasaray'daki geleceğini etkileyebileceği öne sürüldü.
Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Sane, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalmasını istisnai bir durum olarak görüyor. Ancak benzer bir süreç tekrarlanırsa, oyuncu transfer kararını yeniden değerlendirebilir."

GALATASARAY PERFORMANSI

Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 9 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte 1 gol ve 3 asist üreten Alman yıldız, özellikle sezon başındaki Antalyaspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda form düşüklüğü yaşadığı ve Okan Buruk'un rotasyon kararından etkilendiği belirtiliyor.

KRİTİK VİRAJ BAŞLIYOR

Leroy Sane, Galatasaray'da hem teknik hem psikolojik olarak kritik bir dönemece girmiş durumda.

Okan Buruk'la yaptığı görüşmenin ardından yeniden ilk 11'e dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında sergileyeceği performansla adeta yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Alman basınına göre, Sane'nin Galatasaray kariyerinde önümüzdeki birkaç hafta belirleyici olacak.

