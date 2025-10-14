Kenan Yıldız'dan üst üste iki maçta 3 gol

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kenan Yıldız, 14. dakikada fileleri havalandırarak A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi. Soğukkanlı bitirişiyle kaleciyi çaresiz bırakan Kenan, attığı golle tribünleri ayağa kaldırdı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL SEVİNCİ
Genç yıldız, Bulgaristan deplasmanında kaydettiği 2 golün ardından Gürcistan karşısında da ağları sarsarak kariyerinde bir ilki yaşadı.
Kenan, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı ve form grafiğini zirveye taşıdı.