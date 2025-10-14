Kenan Yıldız'dan üst üste iki maçta 3 gol

Kenan Yıldız (AA)

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL SEVİNCİ

Genç yıldız, Bulgaristan deplasmanında kaydettiği 2 golün ardından Gürcistan karşısında da ağları sarsarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Kenan, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı ve form grafiğini zirveye taşıdı.