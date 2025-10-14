PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sonuna kadar götürmek ve özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 4 transfer için yönetime rapor sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco hem kendi sistemini oturtmak hem de takımı zirveye oynatmak adına mesai harcıyor. İtalyan teknik adam, transfer konusundaki rotasını da belirledi.

DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan gelişmeler, kulüp içinde adeta yapısal bir sarsıntı yaratmış durumda. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu kez teknik ekibin bazı bölümlerinde değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertliler, kulübün diyetisyeni ve futbol iletişim koordinatörüyle yollarını ayırırken, şimdi de scout ekibinde köklü bir revizyon hazırlığı yapıyor.

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider Galatasaray'ın altı puan gerisinde giren Fenerbahçe'de, yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.

Son dönemde saha sonuçlarından çok kulüp içi gelişmelerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde, disiplin, motivasyon ve performans başlıklarında yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, kulübün scout (izleme) ekibiyle özel bir toplantı düzenledi.

Yönetim, bu toplantıda ekibin şu ana kadarki çalışmalarını, transfer raporlarını ve önerilen oyuncu listelerini detaylı biçimde inceledi.

EKİP YENİDEN KURULACAK

Yapılan değerlendirmenin ardından yönetim, scouting departmanında köklü bir değişim kararı aldı.

Fenerbahçe, mevcut ekibin dağıtılmasına ve yeni bir yapılanma sürecine gidilmesine karar verdi.

Yeni scouting sisteminde daha modern, veriye dayalı ve uluslararası bağlantıları güçlü bir ekip kurulması planlanıyor.

KADRO DIŞI KARARI RAHATSIZLIK YARATTI

Fenerbahçe'de son günlerde alınan kadro dışı kararları, takım içinde ciddi bir huzursuzluğa yol açtı. Sarı-lacivertli ekipte sadece yerli futbolcuların cezalandırılması, oyuncu grubu arasında rahatsızlığa neden oldu. Takımın önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, bu konuyu bizzat Başkan Sadettin Saran ile görüşmeye hazırlanıyor.

ÇİFTE STANDART DÜŞÜNCESİ

Fenerbahçe'de son haftalarda saha sonuçlarından çok soyunma odasındaki gelişmeler konuşuluyor. Yönetimin, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakma kararı, teknik heyetin disiplini sağlamak amacıyla alınmış olsa da içeride farklı yankı buldu.

Edinilen bilgilere göre, İrfan Can Kahveci'nin Archie Brown ile yaşadığı tartışma sonrası "takım huzurunu bozmak" gerekçesiyle kadro dışı kaldığı öğrenildi. Ancak bu kararın yalnızca yerli futbolcuları kapsaması, takım içinde "çifte standart" tartışmalarını beraberinde getirdi.

PSİKOLOJİLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sarı-lacivertli kulüpte yerli futbolcular, alınan kararların adaletsiz olduğunu düşünüyor. Samsunspor maçında da bu huzursuzluğun sinyalleri görüldü. Teknik Direktör Domenico Tedesco, değişiklik haklarını tamamlamış olmasına rağmen, yedek kulübesinde ısınan Cenk Tosun'un sinirle yeleğini yere fırlatması dikkat çekti. Bu hareket, takımdaki gerginliğin sahaya yansıması olarak değerlendirildi.

Takım içerisinden gelen bilgilere göre, bazı futbolcular kararların yalnızca yerli isimlere uygulanmasından dolayı psikolojik olarak olumsuz etkilendi. Yabancı oyuncuların benzer disiplin ihlallerinde ceza almaması, "çifte standart" algısını güçlendirdi.

SKRINIAR BOMBASI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde PSG'den bonservisini alarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede savunmadaki liderliğiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ancak Slovak yıldızla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Serie A devi Juventus, deneyimli stoperi yeniden radarına aldı.

JUVENTUS DEVREDE

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'un savunmadaki sakatlık krizi nedeniyle ocak ayı transfer döneminde Milan Skriniar için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre, Brezilyalı stoper Gleison Bremer'in sakatlığı, Torino ekibini savunmada alternatif arayışına yöneltti. Juventus yönetimi, deneyimi ve Serie A geçmişiyle öne çıkan Skriniar'ı kısa vadeli bir çözüm olarak kadroya katmak istiyor.

SAVUNMANIN LİDERİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Skriniar, gösterdiği istikrarlı performans sonrası Jose Mourinho'nun ısrarıyla bonservisiyle transfer edilmişti.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon hem liderlik özellikleri hem de savunmadaki sertliğiyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, taraftarın da en güvendiği isimlerden biri oldu.

Slovak yıldızın, defans hattındaki oyun kurulumuna katkısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Mourinho'nun sisteminde kilit bir rol oynadığı vurgulanıyor.

ARA TRANSFERDE TEKLİF

Haberde, Juventus'un ocak ayında kiralık transfer formülünü devreye sokabileceği ifade edildi.
İtalyan kulübü, hem bütçesini zorlamamak hem de oyuncunun durumunu sezon sonuna kadar gözlemlemek istiyor.

Skriniar'ın İtalya'da Inter formasıyla uzun yıllar üst düzey futbol oynamış olması, Juve'nin bu transferdeki en önemli motivasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE SAVAŞI KAZANMIŞTI

La Gazzetta, Juventus'un Skriniar'ı daha önce de gündemine aldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalyan devi, oyuncuyla ilgilenmiş ancak Jose Mourinho'nun ısrarı ve Fenerbahçe'nin hızlı davranması sonucu transfer yarışını kaybetmişti.

Haberde, "Juventus Skriniar'ı tekrar istiyor ancak Fenerbahçe'nin bu kez kolay kolay bırakmayacağı belirtiliyor." ifadeleri kullanıldı.

TALISCA'YA DA TALİP VAR

Fenerbahçe'de son haftalarda kulislerde konuşulan en sıcak konulardan biri Anderson Talisca'nın geleceği oldu. Sezon başından bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı yıldızla ilgili kritik bir karar alındı. Yönetim, yüksek maliyeti ve düşen form grafiği nedeniyle deneyimli futbolcunun ayrılığına yeşil ışık yaktı.

OCAK PLANI NETLEŞİYOR

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında istikrar arayan Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanıyor.
Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, hem takımı gençleştirmek hem de maaş yükünü azaltmak için kadroda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda listenin en başında yer alan isimlerden biri de Anderson Talisca oldu.

ÜLKESİNDEN TAKIM DEVREDE

Sabah'ın haberine göre, Talisca için ülkesinden iki kulüp resmi temaslara başladı. Brezilya Serie A'nın güçlü ekipleri Flamengo ve Fluminense, 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Flamengo cephesinin transferde daha istekli olduğu ve Talisca'yı yeniden Brezilya'ya döndürmek için tüm şartları zorladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye gelen ilk resmi teklifin de Talisca için olmasının beklendiği, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanacağı bildirildi.

KONTRATI YAZIN BİTİYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu için sıcak bakmasının en önemli nedenlerinden biri yüksek maaş yükü. Talisca, sarı-lacivertli formayla yılda 11 milyon euro kazanıyor. Bu rakam, kulübün maaş bütçesinde ciddi bir yük oluşturuyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızı uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı planlıyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 27 Ocak 2025'te Al Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla kısa sürede büyük beklenti yaratmıştı. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, performansıyla taraftarları tatmin edemedi.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 15 gol ve 3 asist kaydeden Talisca, bu sezon ise 12 maçta yalnızca 3 gol ve 1 asist üretebildi.
Bu istatistik hem yönetim hem de teknik ekip tarafından yetersiz bulundu.

FLAMENGO'YA YAKIN

Talisca cephesi ise Fenerbahçe yönetiminin kararını anlayışla karşıladı.

Brezilyalı futbolcunun, ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı ve kariyerinin son dönemini Güney Amerika'da geçirmek istediği öğrenildi.

Flamengo ve Fluminense'nin teklifleri arasında maaş farkı bulunsa da Talisca'nın Flamengo'ya daha yakın olduğu iddia ediliyor.

YENİ 10 NUMARA ARAYIŞI

Yönetim, Talisca'nın olası ayrılığı sonrası orta sahaya yaratıcı bir isim takviyesi yapmayı planlıyor. Domenico Tedesco'nun onay verdiği bu stratejiye göre, takımda Talisca'nın boşluğunu dolduracak daha dinamik, pres gücü yüksek ve Avrupa tecrübesi olan bir 10 numara transfer edilecek. Scout ekibi de bu doğrultuda arayışlarını sürdürüyor.

TAKVİYE TALEBİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer dönemi öncesinde yönetime detaylı bir rapor sundu.
İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürebilmek için takıma 4 kritik bölgeye takviye yapılmasını istedi. Yönetim, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda transfer listesini oluşturdu.

SİSTEM VURGUSU

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana takıma yeni bir oyun anlayışı kazandırmaya çalışan Domenico Tedesco, kadro mühendisliğinde bazı eksikliklerin altını çizdi.
İtalyan teknik adam, Jose Mourinho döneminde kurulan kadronun kendi futbol felsefesine tam olarak uymadığını belirtirken, ara transfer döneminde yapılacak doğru hamlelerle sistemin oturacağını ifade etti.

Tedesco, özellikle 4'lü savunma dizilişi üzerinden şekillenen planında bazı oyuncuların bu düzene adapte olamadığını yönetime bildirdi.

BROWN YERİNE FERDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tedesco, genç sol bek Archie Brown'un 4'lü savunma sistemine uygun olmadığını düşünüyor. İtalyan çalıştırıcı, bu nedenle ocak ayında yeni bir sol bek transferi talep etti.

Listenin ilk sırasında ise sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu, şu anda Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu yer alıyor. Tedesco'nun, Ferdi'nin hem defansif disiplini hem de hücum katkısıyla takımın sol kanadını yeniden güçlendireceğine inandığı öğrenildi. Brighton'un formda yıldızı için Fenerbahçe'nin sezon sonunda kiralama formülünü devreye sokabileceği öne sürüldü.

KIM MIN-JAE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise taraftarın unutamadığı bir savunma yıldızı: Kim Min-Jae. Napoli'den Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Almanya'da forma şansı bulmakta zorlanan Güney Koreli stoper için sarı-lacivertli yönetim devreye girmeye hazırlanıyor.

Tedesco'nun raporuna göre, stoper hattında Oosterwolde'nin performansından memnun olunmadı. Bu nedenle deneyimli teknik adam, hem liderlik vasfı hem de oyun kurma becerisiyle Kim Min-Jae'nin savunmayı yeniden toparlayabileceğini belirtti. Hatta iddialara göre, Güney Koreli savunmacı da Fenerbahçe'ye dönme fikrine sıcak bakıyor.

8 NUMARAYA GORETZKA

Tedesco'nun yönetime sunduğu raporda orta saha için dikkat çekici bir isim bulunuyor: Leon Goretzka. Bayern Münih'te bu sezon rotasyon oyuncusuna dönüşen Alman orta saha, Tedesco'nun sisteminde 8 numara rolü için ideal isim olarak görülüyor.

Teknik direktörün, "Orta sahada dinamizm, pres gücü ve şut tehdidi eksik" diyerek bu bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istediği kaydedildi.
Fenerbahçe yönetimi ise Goretzka transferini zor bir hedef olarak görse de, kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

FORVETE DEPAY

İtalyan teknik adamın talep ettiği bir diğer mevki ise forvet hattı. Brezilya basını, sarı lacivertli ekibin Memphis Depay'ı istediğini öne sürdü. Corinthians'ın olası satışta belli bir yüzdeyi elinde tutmayı planladığı yazıldı.

SON MAÇTA BOŞ GEÇMEDİ

Brezilya temsilcisinde forma giyen yıldız forvet, ülkesinin Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede de gol atmayı başardı. Portakallar karşılaşmayı 4-0 kazandı.

