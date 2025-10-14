Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco hem kendi sistemini oturtmak hem de takımı zirveye oynatmak adına mesai harcıyor. İtalyan teknik adam, transfer konusundaki rotasını da belirledi.

DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan gelişmeler, kulüp içinde adeta yapısal bir sarsıntı yaratmış durumda. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu kez teknik ekibin bazı bölümlerinde değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertliler, kulübün diyetisyeni ve futbol iletişim koordinatörüyle yollarını ayırırken, şimdi de scout ekibinde köklü bir revizyon hazırlığı yapıyor.

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider Galatasaray'ın altı puan gerisinde giren Fenerbahçe'de, yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.

Son dönemde saha sonuçlarından çok kulüp içi gelişmelerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde, disiplin, motivasyon ve performans başlıklarında yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, kulübün scout (izleme) ekibiyle özel bir toplantı düzenledi.

Yönetim, bu toplantıda ekibin şu ana kadarki çalışmalarını, transfer raporlarını ve önerilen oyuncu listelerini detaylı biçimde inceledi.