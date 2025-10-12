Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede

Sezonu başta Galatasaray olmak üzere tüm rakiplerinin önünde bitirmek isteyen Fenerbahçe , transfer hamleleri için dört koldan çaba harcıyor. Sırada beklenmedik bir isim bulunuyor.

Ara transfer dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe , kadro planlamasında revizyona gidiyor. Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi, devre arasında hem takımı güçlendirmek hem de forma şansı bulamayan isimlerle yolları ayırmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde ilk ayrılacak ismin ise Rodrigo Becao olduğu öğrenildi.

TOP TEDESCO'DA

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan sahadaki mücadelesine odaklanırken, diğer yandan ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında hedeflediği istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Yönetim, ikinci yarıya çok daha güçlü bir kadro ile girmek istiyor.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, takımda forma şansı bulamayan oyuncuların ayrılmasına onay verirken, yerine alınacak isimlerin daha dinamik ve rekabetçi olmasını talep etti.