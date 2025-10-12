PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, sürpriz bir ismi listesine ekledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Sezonu başta Galatasaray olmak üzere tüm rakiplerinin önünde bitirmek isteyen Fenerbahçe, transfer hamleleri için dört koldan çaba harcıyor. Sırada beklenmedik bir isim bulunuyor.

YOLCULAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Ara transfer dönemine güçlü bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe, kadro planlamasında revizyona gidiyor. Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi, devre arasında hem takımı güçlendirmek hem de forma şansı bulamayan isimlerle yolları ayırmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde ilk ayrılacak ismin ise Rodrigo Becao olduğu öğrenildi.

TOP TEDESCO'DA

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan sahadaki mücadelesine odaklanırken, diğer yandan ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında hedeflediği istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Yönetim, ikinci yarıya çok daha güçlü bir kadro ile girmek istiyor.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, takımda forma şansı bulamayan oyuncuların ayrılmasına onay verirken, yerine alınacak isimlerin daha dinamik ve rekabetçi olmasını talep etti.

İLK AYRILIK BECAO

Bu planlama kapsamında ilk ayrılacak ismin Rodrigo Becao olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonun ortasında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı stoper, tam olarak ritmini bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında kendisine teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacağını oyuncuya iletti. Ayrıca Becao'nun kiralık formülle takımdan ayrılma ihtimali de değerlendiriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

29 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübe mali yük oluşturmaması ve yabancı kontenjanının rahatlaması adına yönetim, oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak Becao'nun kalıcı transferi için bonservis bedeli belirlenmiş değil; tekliflerin içeriği ve oyuncunun isteği süreci şekillendirecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'ye 2023 yazında Udinese'den transfer olan tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla iyi bir başlangıç yapmış ancak kısa sürede yaşadığı sakatlık sonrası sezonu erken kapatmıştı. Geride kalan süreçte sadece birkaç maçta forma giyebilen Becao, ritim eksikliği ve rekabetin yüksekliği nedeniyle ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Takımda Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ile kurulan stoper rotasyonunun güçlü olması da Brezilyalı savunmacının önünü tıkadı.

FENERBAHÇE'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı. Zorlu maç trafiğine girmeye hazırlanan sarı lacivertliler hedefteki 3 maç için prim belirledi.

Milli aradan güçlü dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye yeni yönetimden destek artarak devam edecek.

3 MAÇ ÖNEMLİ

Samandıra'ya kamp kuran Sadettin Saran yönetimi, takımı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, bu kötü dönemi atlatmaları için büyük bir destek sağlıyor. Yönetim, Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki derbi öncesinde oynanacak olan kritik 3 karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.

PRİM PLANI

Süper Lig'de 19 Ekim'de Kadıköy'de K.Gümrük'le başlayacak olan periyotta, ardından Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de yine Kadıköy'de Alman ekibi Stuttgart'la ve sonrasında 27 Ekim'de ligde Gaziantep FK'yle sonlanacak maraton için sarı-lacivertli yönetim özel bir prim paketi belirledi.

Yönetimin amacı; 2 Kasım'da Beşiktaş'la Dolmabahçe'deki dev derbide sahaya, 3'te 3'le moralli ve güçlü bir şekilde çıkmak.

REAL BETIS'TEN SOFYAN AMRABAT KARARI

İspanyol ekibi Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'tan son derece memnun. Teknik direktör Manuel Pellegrini, Faslı orta sahanın takıma kattığı denge ve dinamizmin ardından, yıldız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

YÜKSELİŞTE PAYI VAR

İspanya basınında yer alan El Desmarque'ın haberine göre, Sofyan Amrabat, kısa sürede Betis sisteminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Faslı oyuncunun takıma katılmasının ardından Real Betis, La Liga'da üst üste üç galibiyet alarak çıkışa geçti.

Teknik direktör Manuel Pellegrini, Amrabat'ın orta sahada sergilediği mücadele gücü, oyun görüşü ve fiziksel katkıyla takımın dengesini sağladığını belirtti. Haberde, "Betis'in ritmini bulmasında Amrabat'ın payı büyük" ifadeleri dikkat çekti.

OPSİYONU YOK

Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. İspanyol basını, Betis'in oyuncunun maaşının yalnızca üçte birini ödediğini, kalan kısmının Fenerbahçe tarafından karşılandığını duyurdu.

Bu durum, sezon sonunda transferin kalıcı hale getirilmesi için Betis yönetimini yeni bir strateji geliştirmeye itti.

ANTONY FORMÜLÜ DEVREDE

Haberde, Betis'in geçtiğimiz sezon Antony transferinde uyguladığı yöntemi Amrabat için de devreye sokmayı planladığı belirtildi.

Kulüp, Faslı yıldızın şehirde ve takım ortamında kendini evinde hissetmesini sağlayarak kalıcı transfer sürecinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Betis yönetimi, "önce oyuncunun kulübe aidiyetini güçlendir, sonra pazarlık masasında elini kuvvetlendir" stratejisini izliyor.

Geçtiğimiz yıl aynı yöntemle Antony'nin bonservisini almayı başaran Real Betis, Amrabat için de benzer bir başarı planı hazırladı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Amrabat'ı uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle Betis'in kalıcı transfer için ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Faslı yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde. Ancak Fenerbahçe'nin, oyuncunun performansına bağlı olarak daha yüksek bir teklif beklediği ifade ediliyor.

BETIS'İN DİNAMOSU OLDU

Real Betis formasıyla şu ana kadar 5 resmi maçta görev yapan Sofyan Amrabat, özellikle savunma geçişlerinde takımına büyük katkı sağladı.
Sert müdahaleleri, top kazanma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilme özelliğiyle İspanyol taraftarların da sevgisini kazandı.

Pellegrini'nin orta sahadaki güvenilir ismi haline gelen Faslı yıldız, İspanya basını tarafından yeşil-beyazların yeni dinamosu olarak tanımlanıyor.

DEVLER PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig'de istediği çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Sebastian Szymanski için Avrupa'dan dev kulüplerin devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminde hedeflediği istikrarı yakalayamadı. Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Domenico Tedesco, genç kadroya yeni bir enerji kazandırsa da sonuçlar beklentilerin gerisinde kaldı.

İlk 8 haftada 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 16 puanla 4. sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 6 ve Trabzonspor'un 1 puan gerisinde milli araya girdi. Yönetim, devre arasında takımı yeniden şekillendirip şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

LAZIO VE FIORENTINA DA DEVREDE

Takım içinde performansıyla tartışma yaratan Sebastian Szymanski, Ocak ayında ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Polonyalı orta saha oyuncusuna Fransa ve İtalya'dan önemli teklifler gelmek üzere.

Fransız ekibi Olympique Lyon, yaz transfer döneminde yaptığı girişimlere rağmen Szymanski'yi kadrosuna katamamıştı. Ancak Lyon'un ilgisi sürüyor. Bunun yanı sıra Serie A ekiplerinden Lazio ve Fiorentina'nın da Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

26 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar 122 maça çıktı ve 22 gol – 30 asist üretmeyi başardı.
Bu sezon ise 14 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sundu. Ancak özellikle son haftalardaki formsuz görüntüsü nedeniyle tribünlerden de tepki almaya başladı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

BEKLENTİ EN AZ 10 MİLYON EURO

Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibinin, takımın ekonomik dengesini korumak ve transfer bütçesini güçlendirmek amacıyla Szymanski'nin satışına en az 10 milyon euro ve üzeri bir bedel karşılığında onay verebileceği belirtiliyor.

2. LİG SÜRPRİZİ

Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, geleceğe yatırım niteliğinde bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 2'de forma giyen genç kanat oyuncusu Gessime Yassine ile ilgilendiği iddia edildi.

GENÇLİK HAMLELERİNE DEVAM

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Trabzonspor'un 1 puan gerisinde bulunuyor. Yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ara transfer döneminde takıma taze kan kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yönetimin öncelikli hedefi; hem şampiyonluk yarışına doğrudan katkı verebilecek hem de uzun vadede kulübe ekonomik kazanç sağlayabilecek genç yetenekleri kadroya katmak.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Afrika basınında yer alan Africa Foot kaynaklı habere göre Fenerbahçe, Fransa 2. Lig ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine için devreye girdi. Faslı futbolcunun ismi sadece Fenerbahçe ile değil, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Club Brugge ve bazı Serie A kulüpleriyle de anılıyor.

Genç oyuncunun gelişimi ve istikrarlı performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

4 GOLE ADINI YAZDIRDI

Bu sezon Ligue 2'de 7 maçta forma giyen Yassine, 1 gol ve 3 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. Sağ ve sol kanatta görev alan genç futbolcu, çevikliği, hızlanma kabiliyeti ve birebir mücadelelerdeki etkinliğiyle ön plana çıkıyor.

REKABET SIKI

Fenerbahçe'nin bu transferde Avrupa kulüpleriyle sıkı bir rekabete girmesi bekleniyor. Özellikle Marsilya ve Club Brugge, genç yeteneklerin gelişimi konusunda önemli referanslara sahip kulüpler olarak öne çıkıyor.

Ancak Fenerbahçe'nin sportif projesi, genç oyunculara Avrupa kupalarında vitrine çıkma fırsatı sunması açısından Yassine ve menajeri için cazip bir seçenek olabilir.

YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ

Son yıllarda Ferdi Kadıoğlu, Eljif Elmas, Arda Güler ve birçok genç futbolcudan önemli bonservisler elde eden sarı-lacivertliler, benzer bir modeli Gessime Yassine transferinde de uygulamayı hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminde teknik direktör Tedesco'nun raporuna göre hareket edecek ve kadroda boşalacak yabancı kontenjanına göre girişimlerini hızlandıracak.

