Mike Maignan Avrupa'nın gözdesi!

Avrupa futbolunun en istikrarlı kalecilerinden biri olarak gösterilen Mike Maignan, 2026 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geliyor. AC Milan’da başarılı bir performans sergileyen Fransız eldiven için Avrupa devleri adeta sıraya girmiş durumda.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus, Maignan'ı 2026 yazında bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Uzun yıllardır Gianluigi Buffon sonrası kalede aradığı istikrarı bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar, Fransız yıldızı yeni projenin kilit ismi olarak görüyor.

Juve, transferin ekonomik boyutunu avantajına çevirmek istiyor. Bonservis bedeli ödemeden Maignan'ı kadrosuna katma planı yapan Torino ekibi, oyuncunun temsilcileriyle temas kurdu ve sezon sonu için teklif hazırlığında. Ancak bu transfer yarışı, İtalyan ekibi için kolay görünmüyor.

Mike Maignan (REUTERS)Mike Maignan (REUTERS)

CHELSEA VE BAYERN MÜNİH DEVREDE

Maignan için sadece Juventus değil, Premier Lig devi Chelsea ve Bundesliga şampiyonu Bayern Münih de devrede. İki kulüp de Fransız kaleciyi uzun süredir yakından takip ediyor.
Chelsea, Kepa Arrizabalaga'nın ayrılığı ve Robert Sánchez'in istikrarsız performansı sonrası kalede yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Bayern Münih ise Manuel Neuer'in ilerleyen yaşı nedeniyle kalede geleceğe yatırım yapma arayışında.

Her iki kulüp de 2026 yazı öncesinde Milan yönetimiyle görüşmeye hazır. Milan cephesi ise sözleşme uzatma teklifini gündemde tutsa da, oyuncunun yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Mike Maignan (AFP)Mike Maignan (AFP)

AC MILAN'IN KURTARICISI

30 yaşındaki Fransız file bekçisi, Milan kariyerine 2021 yılında Lille'den transfer olarak adım attı. İlk sezonunda Serie A şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Maignan, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Bu sezon da form grafiğini sürdüren tecrübeli eldiven, 7 maçta görev aldı ve 5 maçta kalesini gole kapadı. Refleksleri, pozisyon bilgisi ve liderlik özellikleriyle takım savunmasının en önemli parçası oldu.

Mike Maignan (AFP)Mike Maignan (AFP)

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN 1 NUMARASI

Hugo Lloris'in milli takıma veda etmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın 1 numaralı kalecisi konumuna gelen Maignan, teknik direktör Didier Deschamps'ın en güvendiği isimlerden biri. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ve turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli kaleci, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

Mike Maignan (REUTERS)Mike Maignan (REUTERS)

TRANSFERDE ZAMAN YARIŞI BAŞLADI

Juventus, Chelsea ve Bayern Münih arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, Milan yönetimi oyuncusunu takımda tutmak için son bir sözleşme teklifi hazırlıyor. Ancak Maignan'ın kariyerinde yeni bir adım atmak istemesi, transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Yıldız kalecinin geleceğine ilişkin kararını yıl sonuna kadar vermesi bekleniyor. Şayet Milan ile yeni sözleşme imzalanmazsa, 2026 yazında Maignan için dev kulüplerin masada olacağı dev bir transfer yarışı futbol gündemini sarsacak gibi görünüyor.

