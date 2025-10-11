Mike Maignan Avrupa'nın gözdesi!

Juve, transferin ekonomik boyutunu avantajına çevirmek istiyor. Bonservis bedeli ödemeden Maignan'ı kadrosuna katma planı yapan Torino ekibi, oyuncunun temsilcileriyle temas kurdu ve sezon sonu için teklif hazırlığında. Ancak bu transfer yarışı, İtalyan ekibi için kolay görünmüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus, Maignan'ı 2026 yazında bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Uzun yıllardır Gianluigi Buffon sonrası kalede aradığı istikrarı bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar, Fransız yıldızı yeni projenin kilit ismi olarak görüyor.

Mike Maignan (REUTERS)

CHELSEA VE BAYERN MÜNİH DEVREDE

Maignan için sadece Juventus değil, Premier Lig devi Chelsea ve Bundesliga şampiyonu Bayern Münih de devrede. İki kulüp de Fransız kaleciyi uzun süredir yakından takip ediyor.

Chelsea, Kepa Arrizabalaga'nın ayrılığı ve Robert Sánchez'in istikrarsız performansı sonrası kalede yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Bayern Münih ise Manuel Neuer'in ilerleyen yaşı nedeniyle kalede geleceğe yatırım yapma arayışında.

Her iki kulüp de 2026 yazı öncesinde Milan yönetimiyle görüşmeye hazır. Milan cephesi ise sözleşme uzatma teklifini gündemde tutsa da, oyuncunun yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor.