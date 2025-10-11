PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız bir dünya devini daha peşine taktı!

Juventus’ta geleceği belirsizliğini koruyan Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin transfer gündemini sarsmaya devam ediyor. İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız için bu kez Manchester United devreye girdi.

Giriş Tarihi:
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, 2026 yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefini belirledi: Kenan Yıldız.
Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın 20 yaşındaki futbolcu için 90 milyon euroya kadar bonservis ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

CHELSEA VE ARSENAL DE YARIŞTA

Kenan Yıldız'a ilgi sadece Manchester United'la sınırlı değil. Chelsea ve Arsenal'in de genç oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Ancak kaynaklara göre Juventus, milli yıldızını kadroda tutmakta kararlı. İtalyan kulübü, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırarak Kenan'ın takımdaki rolünü güçlendirmeyi planlıyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 8 resmi maçta görev alan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, hem Serie A'da hem Avrupa sahnesinde sergilediği olgun futboluyla geleceğin en değerli Türk yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS'UN PLANI NET

Torino ekibinin, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Kenan'ı en az bir sezon daha takımda tutmak istediği, genç futbolcuya uzun vadeli bir proje sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Yine de Manchester United'ın 90 milyon euroluk teklifinin, Juventus yönetiminde ciddi bir değerlendirme yaratabileceği konuşuluyor.

