Kenan Yıldız bir dünya devini daha peşine taktı!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, 2026 yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefini belirledi: Kenan Yıldız.

Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın 20 yaşındaki futbolcu için 90 milyon euroya kadar bonservis ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Kenan Yıldız (AA) CHELSEA VE ARSENAL DE YARIŞTA Kenan Yıldız'a ilgi sadece Manchester United'la sınırlı değil. Chelsea ve Arsenal'in de genç oyuncunun transfer durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Ancak kaynaklara göre Juventus, milli yıldızını kadroda tutmakta kararlı. İtalyan kulübü, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırarak Kenan'ın takımdaki rolünü güçlendirmeyi planlıyor.