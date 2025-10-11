Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Moise Kean, ceza sahası içinde iyi pozisyon alarak takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

Golden sonra da baskısını sürdüren Gök Mavililer, 30. dakikada Mateo Retegui ile bir penaltı kazandı ancak İtalyan forvetin vuruşu kalecide kaldı.

Kaçan penaltıya rağmen oyun üstünlüğünü bırakmayan İtalya, 38. dakikada Retegui'nin bu kez affetmediği golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İKİNCİ YARIDA KONTROL İTALYA'DA, SKOR ESPOSITO İLE GELDİ

İkinci yarıya da kontrollü başlayan İtalya, oyunu rakip yarı sahaya yıkarak farkı artırma fırsatları aradı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sahneye çıkan genç forvet Francesco Esposito, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi Estonya ise 77. dakikada Rauno Sappinen ile farkı bire indirdi ancak bu gol, geri dönüş için yeterli olmadı.

RETEGUİ PENALTI KAÇIRDI, ANCAK GOLÜNÜ ATTI

İtalya'nın hücum hattında en etkili isimlerinden biri olan Mateo Retegui, 30. dakikada kaçırdığı penaltıya rağmen kısa sürede toparlandı.

38. dakikada attığı golle hem moral buldu hem de İtalya'nın ilk yarıyı avantajla kapatmasını sağladı.

GÖK MAVİLİLER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu galibiyetin ardından İtalya, gruptaki puanını 12'ye yükselterek lider Norveç'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Estonya ise 6 maç sonunda yalnızca 3 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

İtalya, bir sonraki maçında grubun 3. sırasında yer alan İsrail ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Estonya ise kendi sahasında Moldova'yı konuk edecek.