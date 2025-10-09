Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz canlı hangi kanaldan izlenir? EuroLeague’de 3. hafta heyecanı!

Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor. Sezona galibiyet hedefiyle başlayan lacivert-beyazlılar, bu mücadelede ikinci zaferini almak istiyor. Peki Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte maç bilgisi…
Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
THY EuroLeague 2025-2026 sezonunda heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Partizan, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Nefesleri kesecek mücadele, 9 Ekim 2025 Perşembe günü basketbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.
Partizan - Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda?
Dev mücadeleye Belgrad Arena ev sahipliği yapacak. Partizan – Anadolu Efes karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.