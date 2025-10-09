PODCAST CANLI YAYIN

Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz canlı hangi kanaldan izlenir? EuroLeague’de 3. hafta heyecanı!

THY EuroLeague’de 3. hafta heyecanı, Partizan ile Anadolu Efes mücadelesi basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, “Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz canlı hangi kanaldan izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte Partizan - Anadolu Efes basket maçı canlı yayın bilgileri…

Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor. Sezona galibiyet hedefiyle başlayan lacivert-beyazlılar, bu mücadelede ikinci zaferini almak istiyor. Peki Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte maç bilgisi…

Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta?

THY EuroLeague 2025-2026 sezonunda heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Partizan, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Nefesleri kesecek mücadele, 9 Ekim 2025 Perşembe günü basketbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

Partizan - Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda?

Dev mücadeleye Belgrad Arena ev sahipliği yapacak. PartizanAnadolu Efes karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup ederek güçlü bir giriş yaptı. Ancak ikinci haftada 87-81'lik skorla sahadan yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, bu kez Partizan deplasmanında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

