Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta, şifresiz canlı hangi kanaldan izlenir? EuroLeague’de 3. hafta heyecanı!

Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup ederek güçlü bir giriş yaptı. Ancak ikinci haftada 87-81'lik skorla sahadan yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, bu kez Partizan deplasmanında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.