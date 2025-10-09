PODCAST CANLI YAYIN

Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig’de istediği başlangıcı yapamayan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Ligde oynadığı ilk 8 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekipte, yönetim ayrılığı açıkladı.

Sezona yüksek hedeflerle başlayan Kayserispor, oynadığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplamda sadece 5 puan toplayabildi. Takım, bu süreçte ligin galibiyet alamayan tek takımı konumuna düştü.

Kayserispor'un hücum hattı da etkisiz kaldı. İlk 8 maçta yalnızca 6 gol atan ekip, 10 golü kalesinde gördü. Özellikle iç saha maçlarında skor üretmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, ligin en formsuz takımlarından biri olarak öne çıktı.

GİSDOL'ÜN KALESPOR KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirilen Markus Gisdol, Kayserispor'un başında toplamda 43 maça çıktı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Alman teknik adam, 1.33 puan ortalaması yakaladı. Ancak bu sezonun kötü başlangıcı, sabır sınırını aşan yönetimin değişim kararını hızlandırdı.

YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Kayserispor yönetimi, Gisdol'ün ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışına başladı. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, yönetim yerli bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

