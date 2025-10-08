Mısır, deplasmanda oynadığı karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın 9. dakikasında İbrahim Adel perdeyi açarken, 15. dakikada Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı. Yıldız futbolcu, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla Mısır 23 puana yükseldi ve grupta zirveyi garantiledi. Afrika temsilcisi, böylece 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

MISIR TARİH YAZDI

Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Mısır, bu sonuçla Dünya Kupası tarihindeki 4. katılımını elde etti. Takımın kaptanı Mohamed Salah, elemelerde gösterdiği istikrarlı performansla büyük övgü topladı. Yıldız oyuncu, elemelerde 8 maçta 9 gole doğrudan katkı sağladı.

2026 DÜNYA KUPASI TARİH YAZACAK

ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte bir ilke sahne olacak. Organizasyonda ilk kez 48 takım mücadele edecek. Turnuva 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak ve dünya futboluna yeni bir format kazandıracak.