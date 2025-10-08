PODCAST CANLI YAYIN

Mohamed Salah'ın şovu Dünya Kupası biletini getirdi! Cibuti - Mısır: 0-3 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu’nda Mısır, deplasmanda Cibuti’yi 3-0 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala gruptaki liderliğini perçinledi ve Dünya Kupası bileti alan takımlar arasına adını yazdırdı.

Giriş Tarihi:
Mohamed Salah'ın şovu Dünya Kupası biletini getirdi! Cibuti - Mısır: 0-3 | MAÇ SONUCU

Mısır, deplasmanda oynadığı karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın 9. dakikasında İbrahim Adel perdeyi açarken, 15. dakikada Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı. Yıldız futbolcu, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla Mısır 23 puana yükseldi ve grupta zirveyi garantiledi. Afrika temsilcisi, böylece 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

MISIR TARİH YAZDI

Afrika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Mısır, bu sonuçla Dünya Kupası tarihindeki 4. katılımını elde etti. Takımın kaptanı Mohamed Salah, elemelerde gösterdiği istikrarlı performansla büyük övgü topladı. Yıldız oyuncu, elemelerde 8 maçta 9 gole doğrudan katkı sağladı.

2026 DÜNYA KUPASI TARİH YAZACAK

ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte bir ilke sahne olacak. Organizasyonda ilk kez 48 takım mücadele edecek. Turnuva 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak ve dünya futboluna yeni bir format kazandıracak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...