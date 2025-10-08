Marcao'nun eşi kanseri yendi

Marcao'nun formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Sevilla, güzel haberi resmi hesaplarından paylaştı. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yendiğini açıkladı."

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hem futbol camiasından hem de taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK

Marcao ve Pan Teixeira çifti, futbol dünyasından gelen tebrik ve geçmiş olsun mesajlarıyla adeta sevgi yağmuruna tutuldu.

Galatasaray taraftarları da eski oyuncularına destek olmak adına sosyal medyada "Geçmiş olsun Pan" etiketiyle paylaşımlar yaptı.

GALATASARAY'DAN TANIDIK BİR İSİM

2019-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen Marcao, performansıyla taraftarların beğenisini kazanmış ve ardından Sevilla'ya transfer olmuştu.

Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamasa da, eşi Pan Teixeira'nın sağlığına kavuşmasıyla moral depoladı.