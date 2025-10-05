PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin tek deplasman galibiyeti Zeki Murat Göle'den

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda yalnızca bir galibiyet alabildi ve o galibiyet de geçici teknik direktör Zeki Murat Göle döneminde geldi. Göle yönetimindeki Fenerbahçe, ligde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı (DHA)Fenerbahçe Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı (DHA)

MOURINHO DA TEDESCO DA BAŞARAMADI

Fenerbahçe'de bu sezon görev yapan diğer iki teknik direktör Jose Mourinho ve Domenico Tedesco ise dış sahada henüz galibiyet yüzü göremedi. Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler, Feyenoord, Benfica ve Göztepe deplasmanlarında kazanamadı. Tedesco ise Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor karşılaşmalarından üç puan çıkaramadı.

