Karşılaşmada LNZ Cherkasy'nin gollerini 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 85. dakikada Egor Nazaryna'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ancak maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. LNZ Cherkasy ise puanını 14'e yükseltti.

Ukrayna Premier Lig'in bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Polessya deplasmanına gidecek. LNZ Cherkasy ise sahasında Kolos'u konuk edecek.