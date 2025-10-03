PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Tofaş basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? Basketbol Süper Ligi maç takvimi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan 2. hafta mücadelesiyle sürüyor. Haftanın açılışında Galatasaray MCT Technic, sahasında Tofaş’ı konuk edecek. İlk haftayı mağlubiyetle kapatan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki Galatasaray - Tofaş basket maçı saat kaçta? İşte maç bilgisi…

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. Haftanın ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Tofaş'ı ağırlayacak. Lige galibiyetle başlayan Bursa ekibi, İstanbul deplasmanında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki Galatasaray - Tofaş basket maçı canlı nereden izlenir?

GALATASARAY MCT TECHNIC - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 3 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşma, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip, parkeden 93-86 mağlup ayrılmıştı. Bursa temsilcisi Tofaş ise güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 80-78 yenerek lige galibiyetle başlamıştı.

BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA PROGRAMI

4 Ekim Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor – Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor – Beşiktaş Emlakjet (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom – Bahçeşehir Koleji (Ankara)

5 Ekim Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Pınar Karşıyaka – Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu)

20.30 Bursaspor Basketbol – Anadolu Efes (TOFAŞ Spor Salonu)

