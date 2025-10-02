PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan güven mesajı

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi OGC Nice’i 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk galibiyetini elde ederek moral buldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan güven mesajı

Fenerbahçe Teknik Direkrtörü Domenico Tedesco, takımının Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 yendiği maçın ardından konuştu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

"Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!"

Kadıköyde Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCUKadıköyde Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Casper
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!