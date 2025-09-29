Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat!

Beşiktaş 'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek. Erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.





HÜCUM ANTRENMANI



Söz konusu futbolcular teknik heyetin görev vermesi halindeki sahadaki yerlerini alabilecek. Oyuncularını yüksek tempoda çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Tammy Abraham'a savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.



EL BILAL'E ÖZEL TALİMAT



Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında plaseyle harika bir gole imza atan ve antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken El Bilal Toure'ye atak organizasyonlarında arka direğe koşu yapması yönünde talimat verdi.