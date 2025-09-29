PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat!

Yeni transferlerin de dönüşüyle birlikte Beşiktaş ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın taktik antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat!

Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek.

Erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.



HÜCUM ANTRENMANI

Söz konusu futbolcular teknik heyetin görev vermesi halindeki sahadaki yerlerini alabilecek. Oyuncularını yüksek tempoda çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Tammy Abraham'a savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

EL BILAL'E ÖZEL TALİMAT

Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında plaseyle harika bir gole imza atan ve antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken El Bilal Toure'ye atak organizasyonlarında arka direğe koşu yapması yönünde talimat verdi.

Beşiktaş için Frutos iddiası! Teklif reddedildiBeşiktaş için Frutos iddiası! Teklif reddedildi
Beşiktaş için Frutos iddiası! Teklif reddedildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
Türk Telekom
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"