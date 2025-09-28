İspanya basınında yer alan haberlere göre Carvajal, sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte deneyimli futbolcu, hem LaLiga'da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmaları kaçıracak.
Real Madrid'e Dani Carvajal şoku!
LaLiga devi Real Madrid’de tecrübeli sağ bek Dani Carvajal’dan kötü haber geldi. Kulüp, İspanyol futbolcunun sakatlandığını açıkladı. Real Madrid’in yaptığı duyuruda, 33 yaşındaki oyuncunun sağ bacağındaki soleus kasında sakatlık tespit edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: