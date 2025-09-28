Karşılaşmanın 26. dakikasında sahneye çıkan Oğulcan Ülgün, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Gençlerbirliği ikinci yarıda 9 kişi kaldı. 50. dakikada Sekou Koita, 70. dakikada ise Franco Tongya kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
TUCI SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
Kayserispor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada Indrit Tuci'nin attığı gol, maçın skorunu belirledi: 1-1.
Alkaralar puanını 4'e, sarı kırmızılılar ise 5'e yükseltti.
Gençlerbirliği gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.