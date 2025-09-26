PODCAST CANLI YAYIN

Barcelona’ya çifte sakatlık şoku: Raphinha ve Joan Garcia

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Katalan ekibinde iki önemli oyuncu kadro dışı kaldı.

Barcelona’ya çifte sakatlık şoku: Raphinha ve Joan Garcia

Barcelona'nın ligin 6. haftasında oynadığı Real Oviedo karşılaşmasında Raphinha ve kaleci Joan Garcia sakatlandı. Mücadelenin ardından yapılan kontroller, iki futbolcunun da bir süre sahalardan uzak kalacağını ortaya koydu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı yıldız Raphinha'nın 3 hafta, kaleci Joan Garcia'nın ise 4-6 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÖNCESİ BÜYÜK DARBE

Barcelona'da yaşanan bu sakatlıklar, takımın şampiyonluk mücadelesinde teknik direktörün elini zayıflattı. Özellikle hücum hattında Raphinha'nın eksikliği, önümüzdeki haftalarda Katalan ekibinin planlarını zorlaştıracak.

