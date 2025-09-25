Saliba Real Madrid yerine Arsenal'i seçti!

Arsenal, William Saliba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
REAL MADRID YERİNE ARSENAL
The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, Real Madrid'in ilgi gösterdiği Saliba ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya vardı.
5 YILLIK ANLAŞMA
Haberde 24 yaşındaki Fransız stoper ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği ise belirtildi.
ARSENAL KARİYERİ
2019 yılından beri Arsenal'de bulunan yıldız stoper, 139 maçta forma giydi ve 7 gol 3 asist kaydetti. Başarılı savunmacı İngiliz ekibinde 2 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.