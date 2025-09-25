PODCAST CANLI YAYIN

Saliba Real Madrid yerine Arsenal'i seçti!

Arsenal, Real Madrid'in ilgi gösterdiği William Saliba ile 5 yıllık yeni sözleme konusunda anlaşmaya vardı. 2019 yılından beri Arsenal'de bulunan yıldız stoper, 139 maçta forma giydi ve 7 gol 3 asist kaydetti. Başarılı savunmacı İngiliz ekibinde 2 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.

REAL MADRID YERİNE ARSENAL

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, Real Madrid'in ilgi gösterdiği Saliba ile sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Haberde 24 yaşındaki Fransız stoper ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği ise belirtildi.

ARSENAL KARİYERİ

2019 yılından beri Arsenal'de bulunan yıldız stoper, 139 maçta forma giydi ve 7 gol 3 asist kaydetti. Başarılı savunmacı İngiliz ekibinde 2 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.

