Beşiktaş, 24 Eylül'de Kayserispor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda yer alan Rafa Silva, attığı üç golle maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü Tammy Abraham kaydetti. Bu performansın ardından futbolseverler "Hat-trick ve double hat-trick ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.
Hat-trick ne demek?
Futbolda bir oyuncunun aynı maçta üç gol atması durumuna denir.
Double hat-trick yapmak ne anlama gelir?
Bir oyuncunun tek maçta altı gol atması anlamına gelir.Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi!