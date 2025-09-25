Beşiktaş, 24 Eylül'de Kayserispor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda yer alan Rafa Silva, attığı üç golle maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü Tammy Abraham kaydetti. Bu performansın ardından futbolseverler "Hat-trick ve double hat-trick ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.