Hat trick ne demek? Double hat trick yapmak ne anlama gelir?

24 Eylül tarihli Beşiktaş- Kayserispor maçının ardından Rafa Silva’nın performansı gündemde! Beşiktaş ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelede Rafa Silva'nın hat-trickiyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Diğer golü ise Tammy Abraham kaydetti. Gelişmelerin ardından Hat trick ne demek? Double hat trick yapmak ne anlama gelir? soruları merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi:
Hat trick ne demek? Double hat trick yapmak ne anlama gelir?

Beşiktaş, 24 Eylül'de Kayserispor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda yer alan Rafa Silva, attığı üç golle maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü Tammy Abraham kaydetti. Bu performansın ardından futbolseverler "Hat-trick ve double hat-trick ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.

Hat-trick ne demek?

Futbolda bir oyuncunun aynı maçta üç gol atması durumuna denir.

Double hat-trick yapmak ne anlama gelir?

Bir oyuncunun tek maçta altı gol atması anlamına gelir.

Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi!

Rafa Silva hat-trick yaptı mı?

Silva, 24 Eylül'deki Beşiktaş-Kayserispor maçında hat-trick yaptı.

Rafa Silva'dan kariyerinde ilk hat-trick

