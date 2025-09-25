PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş erteleme maçında Kayseri önünde şov yaptı

Kayseri’de maça fırtına gibi giren Beşiktaş; Rafa Silva (2) ve Abraham’ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 2’nci yarı da susmayan Rafa Silva farkı 4’e çıkardı. Kartal 4-0 kazanarak Göztepe mağlubiyetinin de yaralarını sardı.

Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Kartal hayata geri döndü. Beşiktaş erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek farklı Göztepe yenilgisinin yaralarını sardı. 15'te Orkun'un pasına hareketlenen Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 32'de köşe vuruşunda topa hareketlenen Rafa Silva yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 45+1'de Kayra'nın pasında araya giren Abraham topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.

RAFA SILVA YİNE DURMADI

53. dakikada Jurasek'in ortasında Rashica'yı aşan topu Bilal kontrol etti. 58'de Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Rashica, Rafa Silva'ya uzun bir pas gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli bir kez daha fileleri sarsarak hat-trick yaptı: 4-0. 66'da Rafa Silva'nın pasıyla buluşan Rashica'nın vuruşunda Bilal topu çıkardı. Beşiktaş böylece mücadeleden 4-0 galip ayrılarak yeniden lige tutundu.

