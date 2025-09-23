Efeler çeyrek finalde! Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi kim?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Hollanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, şimdi gözünü yarı finale çevirdi. Peki Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu mu, maç tarihi hangi gün? İşte merak edilen detaylar…