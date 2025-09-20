Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Çeyrek finaldeyiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena Pasay City Salonu'nda Hollanda'yı 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SET SONUÇLARI
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 27-29 HOLLANDA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 HOLLANDA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-16 HOLLANDA
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 HOLLANDA