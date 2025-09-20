PODCAST CANLI YAYIN

Efe Mandıracı kimdir, boyu kaç? Milli voleybolcu Efe Mandıracı kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Çeyrek final bileti getiren kritik maçta sahneye çıkan genç yıldız Efe Mandıracı, son sayıyı alarak Türkiye’ye zaferi getiren isim oldu. Peki Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi…

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakibini devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin unutulmaz anı ise genç smaçör Efe Mandıracı'nın son sayısı oldu. Kariyerini hızla yükselten Mandıracı, etkili hücumları ve yüksek sıçramasıyla maçın yıldızı oldu. Peki Efe Mandıracı hangi takımda oynuyor, boyu kaç?

EFE MANDIRACI KİMDİR?

Efe Mandıracı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. 1 Nisan 2002 doğumlu olan milli voleybolcu, 23 yaşındadır ve 2,03 metre boyuyla smaçör pozisyonunda oynuyor.

Spor hayatına Arkas Spor'un altyapısında başlayan Mandıracı, 2019-2020 sezonunda A takıma yükselerek Efeler Ligi'nde forma giymeye başladı.

Aynı dönemde çifte lisansla Altekma'da da oynayan oyuncu, bu kulüple Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nden Efeler Ligi'ne çıkma başarısı elde etti.

2024 yılına kadar Arkas Spor'un formasını terleten Mandıracı, burada iki kez Kupa Voley şampiyonluğu (2020-21 ve 2021-22) ve bir kez Erkekler Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

2024-25 sezonunda ise İtalya'nın en üst liginde mücadele eden You Energy Volley'e transfer olarak kariyerine yurt dışında devam etmeye başladı.

Milli takım serüvenine 2018'de U18 kadrosunda başlayan Efe Mandıracı, 2021 yılında hem Efeler Ligi'nde "En İyi Smaçör" seçildi hem de Kupa Voley'de "En İyi Smaçör", "En İyi Blok Yapan Oyuncu" ve "En İyi Servis Atan Oyuncu" ödüllerini kazandı.

