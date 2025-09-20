Efe Mandıracı kimdir, boyu kaç? Milli voleybolcu Efe Mandıracı kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakibini devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin unutulmaz anı ise genç smaçör Efe Mandıracı'nın son sayısı oldu. Kariyerini hızla yükselten Mandıracı, etkili hücumları ve yüksek sıçramasıyla maçın yıldızı oldu. Peki Efe Mandıracı hangi takımda oynuyor, boyu kaç?
EFE MANDIRACI KİMDİR?
Efe Mandıracı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. 1 Nisan 2002 doğumlu olan milli voleybolcu, 23 yaşındadır ve 2,03 metre boyuyla smaçör pozisyonunda oynuyor.
Spor hayatına Arkas Spor'un altyapısında başlayan Mandıracı, 2019-2020 sezonunda A takıma yükselerek Efeler Ligi'nde forma giymeye başladı.
Aynı dönemde çifte lisansla Altekma'da da oynayan oyuncu, bu kulüple Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nden Efeler Ligi'ne çıkma başarısı elde etti.