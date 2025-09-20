Efe Mandıracı kimdir, boyu kaç? Milli voleybolcu Efe Mandıracı kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

(Kaynak: Sosyal Medya) 2024 yılına kadar Arkas Spor'un formasını terleten Mandıracı, burada iki kez Kupa Voley şampiyonluğu (2020-21 ve 2021-22) ve bir kez Erkekler Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

(Kaynak: Sosyal Medya) 2024-25 sezonunda ise İtalya'nın en üst liginde mücadele eden You Energy Volley'e transfer olarak kariyerine yurt dışında devam etmeye başladı.