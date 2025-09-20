PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den Gaziantep FK maçı öncesi açıklama! "Baskıya hazırlandık"

Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor, 6. haftada Gaziantep FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK ile 3 puan mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 3 puanın yanı sıra göze hoş gelen futbol beklentisi olduğunu belirterek; "Zor bir maç olduğu kesin. Nasıl hazırlandıkla ilgili bir şey söylemem lazım. Rakibin birebir baskısına hazırlandık, bekleyeceklerini düşündük ve ona göre çalıştık. İyi bir maç bekliyorum ben. Duygumuz, isteğimiz gayet yerinde. Hem iyi oyun beklentim hem de galibiyet beklentim var." dedi.

Onana hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Onana çok değerli ve büyük bir isim. Maç öncesi yaptığı konuşmayı sonra izledi. Ama önemli olan maçı nasıl oynadığımız." ifadelerini kullandı.

