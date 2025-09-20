PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!

Fırtına’nın hocası, “Taraftarımızın coşkusu ve desteği bize her zaman güç katıyor. Gaziantep karşısında da tribünlerin dolmasını istiyoruz. Hedeflerimize yürümek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugün Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde Bordo-Mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla takımın sahadaki mücadele ruhunu öne çıkaran Tekke, bu kez de tribünlerin dolmasının önemine dikkat çekti.

Tekke, oyuncularının sahada sergilediği gayreti taraftar desteğiyle daha da ileriye taşıyabileceklerini belirterek, "Taraftarımızın coşkusu ve desteğbize her zaman güç katıyor. Gaziantep karşısında da tribünlerin dolmasını istiyoruz. Onların enerjisi sahada oyuncularımıza yansıyor. Hep birlikte hedeflerimize yürümek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı.

