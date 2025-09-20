Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla takımın sahadaki mücadele ruhunu öne çıkaran Tekke, bu kez de tribünlerin dolmasının önemine dikkat çekti. Tekke’den destek çağrısı (Takvim.com.tr)

Tekke, oyuncularının sahada sergilediği gayreti taraftar desteğiyle daha da ileriye taşıyabileceklerini belirterek, "Taraftarımızın coşkusu ve desteğbize her zaman güç katıyor. Gaziantep karşısında da tribünlerin dolmasını istiyoruz. Onların enerjisi sahada oyuncularımıza yansıyor. Hep birlikte hedeflerimize yürümek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



Tekke’den destek çağrısı (Takvim.com.tr)

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı.