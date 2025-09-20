PODCAST CANLI YAYIN

Efeler çeyrek finalde! Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi kim?

Filenin Efeleri, Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin rakibi Polonya-Kanada maçının ardından netleşecek. Peki Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın çeyrek final rakibi kim olacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Hollanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, şimdi gözünü yarı finale çevirdi. Peki Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu mu, maç tarihi hangi gün? İşte merak edilen detaylar…

ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan son 16 turu maçında Hollanda ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

Bu sonuçla Türkiye, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başardı.

Çeyrek Final Rakibi Belli mi?

Ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak karşılaşmanın ardından netleşecek. Türkiye, Polonya-Kanada maçının galibiyle yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Çeyrek Final Maçı Ne Zaman?

Filenin Efeleri, 24 Eylül'de sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın saat bilgisi FIVB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Polonya – Kanada Maçı Saat Kaçta?

Çeyrek finalde rakibimizi belirleyecek olan Polonya – Kanada mücadelesi bugün saat 15:00'te başlayacak.

Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

