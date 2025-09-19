Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "O seviyenin altındayız"

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, takımı hakkında itiraf gibi sözler sarf etti.

Maçı ve skorun ağırlığını vurgulayan Yalçın, rakibi tebrik ederek sözlerine başlayarak; "Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım, oyun anlayışları bizden güçlüydü. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız." dedi.

"ZAMAN VE SABIR LAZIM"

Yalçın, takımıyla henüz tam olarak bütünleşemediklerini belirterek zaman istedi ve; "Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet ama böyle bir oyun karşısında bu sonuç normal. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ GELDİK, ÇALIŞACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Futbol artık çok atletik ve tempolu oynanıyor. Biz bu seviyenin altında kalıyoruz ama bunu düzeltmek için çalışacağız."

