Nicolas Jackson için 65 milyon euroluk açıklama

Ali Barat, sezon sonunda Jackson'un geleceğinin performansına bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sezon uzun, her şey performansına bağlı. Eğer 40 maç oynarsa kulübün zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak 40 maçın altında kalırsa Bayern'in 65 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bugünkü forvet fiyatlarını düşünürsek, Nico Jackson bu sezon iyi performans gösterirse Bayern'in 65 milyon euroyu ödeyeceğini düşünüyorum."