Nicolas Jackson için 65 milyon euroluk açıklama

Bayern Münih’te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson için menajeri Ali Barat açıklamalarda bulundu. Barat, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak iyi bir sezon geçirmesi halinde Alman temsilcisinin 65 milyon euroyu ödeyebileceğini söyledi.

Ali Barat, sezon sonunda Jackson'un geleceğinin performansına bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sezon uzun, her şey performansına bağlı. Eğer 40 maç oynarsa kulübün zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak 40 maçın altında kalırsa Bayern'in 65 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bugünkü forvet fiyatlarını düşünürsek, Nico Jackson bu sezon iyi performans gösterirse Bayern'in 65 milyon euroyu ödeyeceğini düşünüyorum."

Nicolas Jackson (EPA)Nicolas Jackson (EPA)

"HER ŞEY JACKSON'A BAĞLI"

Jackson'un yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan menajer, şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda, sahip olduğu potansiyel ile Bayern'in bu rakamı ödemekte sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Her şey Jackson'un nasıl uyum sağlayacağına ve sahadaki performansına bağlı."

