Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisi dış basında!

CORRIERE DELLO SPORT: OSİMHEN'SİZ TÜRKLER, FRANKFURT'A YENİLDİ 'Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında rahat bir galibiyet aldı. Sakatlığı olan Osimhen olmadan Türkler, güçlü bir başlangıç yaptı ve sekizinci dakikada Akgün ile öne geçti. Ardından Alman ekibininden sevinç sesleri yükselmeye başladı.'

BILD: BEKLENEN İSTİLA GERÇEKLEŞMEDİ 'Maç öncesi Galatasaray cephesi, "Bu maç bizim için deplasman maçı olmayacak" açıklaması yaptı. Ancak beklenen taraftar istilası gerçekleşmedi. Atmosfer büyük ölçüde sakin kaldı.'

FLASHSCORE: FRANKFURT, GALATASARAY'I EZEREK LİDERLİĞE YÜKSELDİ 'Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park'ta Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle maçın başında öne geçti ancak ilk yarı 3-1'lık Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.'

VOETBALZONE: GALATASARAY TAMAMEN DAĞILDI 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklıkları ile dolu bir akşam geçirdi. Deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olan teknik direktör Okan Buruk'un takımı 5-1'lik skorla adeta yıkıldı.'