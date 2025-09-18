PODCAST CANLI YAYIN

Ali Koç'a ceza yolda! PFDK sevki açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor beraberliğinin ardından verdiği demeçler için "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar." nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunmuş ve bugün de TFF binasına gitmişti. Koç, PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

