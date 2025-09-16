Paul Onuachu'ya tam not!

Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük hücum kozlarından biri olan 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu , Fenerbahçe maçındaki performansıyla öne çıktı. Nijeryalı forvet, ligdeki performansıyla beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi. PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ Trabzonspor'un transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında sergilediği fizik gücü ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti.

Paul Onuachu



ÖN PLANA ÇIKTI



Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Onuachu, bordo mavili taraftarlara güven verdi.



Sezon başında yeniden Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı golcü; fiziksel üstünlüğü, hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci oyunu ile takımının hücum hattında ön plana çıktı.