Paul Onuachu'ya tam not!

Fenerbahçe karşısında sergilediği fiziksel üstünlüğü ve mücadeleci oyunu ile Paul Onuachu, Trabzonspor camiasından tam not aldı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük hücum kozlarından biri olan 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçındaki performansıyla öne çıktı.

Nijeryalı forvet, ligdeki performansıyla beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'un transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında sergilediği fizik gücü ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti.

ÖN PLANA ÇIKTI

Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Onuachu, bordo mavili taraftarlara güven verdi.

Sezon başında yeniden Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı golcü; fiziksel üstünlüğü, hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci oyunu ile takımının hücum hattında ön plana çıktı.

Trabzonspor'a Wagner Pina'dan müjdeli haber

