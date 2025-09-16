Trabzonspor'a Wagner Pina'dan müjdeli haber

Trabzonspor'da sağ bek Wagner Pina 'dan sevindirici haber geldi. Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli futbolcunun yapılan kontrollerinde sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmişti.

Wagner Pina



GAZİANTEP FK'YE KARŞI FORMA GİYEBİLİR



61 Saat'in haberine göre, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 22 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyme ihtimali doğdu. Sağlık ekibinin gözetiminde antrenmanlara devam eden Pina'nın durumu yakından takip ediliyor.



Teknik ekibin, sağlık heyetinden onay çıkması halinde genç futbolcuyu Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük sevinç yarattı.