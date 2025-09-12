PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 5. haftada Başakşehir'i ağırlayacak. Kara Kartal, Alanyaspor yenilgisini seyircisi önünde telafi etmek isterken Sergen Yalçın da ikinci döneminde ilk kez TÜPRAŞ Stadyumu'nda 3 puan savaşı verecek. Tecrübeli teknik direktörün sahaya süreceği 11 de netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Candaş Elbil üstlenecek.

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi, milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında görev yapamayacak.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ TARAFTAR ÖNÜNDE

Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci dönemindeki ilk iç saha maçına bu karşılaşmada çıkacak.

Deneyimli teknik adam, binlerce taraftarın önünde 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor.

REKABETTE 38. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Siyah-beyazlılar ile turuncu-lacivertliler bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.

TURUNCU LACİVERTLİLER ÖNDE

2007-2008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan ve 2014'ten bu yana RAMS Başakşehir ismiyle yoluna devam eden İstanbul ekibi karşısında Beşiktaş, galibiyet almakta zorlandı. İki takım arasındaki 37 maçta Beşiktaş 10 kez kazanırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Atılan gollerde de Başakşehir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlıların 45 golüne, turuncu-lacivertliler 46 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA 7 GOL

İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında düşük skorlu karşılaşmalar dikkat çekti. Bu süreçte Beşiktaş 4 gol atarken, Başakşehir ise 3 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG'DE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Süper Lig'de 34 kez karşılaşan taraflar arasındaki maçlarda Başakşehir 10, Beşiktaş ise 9 galibiyet aldı. 15 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Bu maçlarda Beşiktaş 40, Başakşehir ise 41 gol kaydetti.

DOLMABAHÇE'DE DENGE VAR

Beşiktaş, evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi. 7 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta mağlup oldu. İç sahada rakibine 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 17 gol gördü. Son 5 iç saha maçında Beşiktaş 2 kez kazanırken, 2 kez mağlup oldu ve 1 maç berabere bitti.

KUPADA 3 RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki grup maçını Başakşehir 1-0 kazandı.

2010-2011 sezonu finalinde normal süre ve uzatma 2-2 sona erdi, penaltılarda Beşiktaş 4-3 kazanarak kupaya uzandı.

2020-2021 sezonu yarı finalinde ise normal süre 2-2 bitti, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin'in golüyle 3-2 kazanarak finale yükseldi.

MUHTEMEL 11

Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçına Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek Kartal, Cerny, Orkun, Rafa, Toure, Abraham 11'i ile çıkması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'den ulaşıma yine zam!
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi