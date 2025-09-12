Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 5. haftada Başakşehir'i ağırlayacak. Kara Kartal, Alanyaspor yenilgisini seyircisi önünde telafi etmek isterken Sergen Yalçın da ikinci döneminde ilk kez TÜPRAŞ Stadyumu'nda 3 puan savaşı verecek. Tecrübeli teknik direktörün sahaya süreceği 11 de netleşti. İşte detaylar...
Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Candaş Elbil üstlenecek.
NDIDI FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi, milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında görev yapamayacak.
SERGEN YALÇIN İLK KEZ TARAFTAR ÖNÜNDE
Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci dönemindeki ilk iç saha maçına bu karşılaşmada çıkacak.
Deneyimli teknik adam, binlerce taraftarın önünde 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor.
REKABETTE 38. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Siyah-beyazlılar ile turuncu-lacivertliler bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.
TURUNCU LACİVERTLİLER ÖNDE
2007-2008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan ve 2014'ten bu yana RAMS Başakşehir ismiyle yoluna devam eden İstanbul ekibi karşısında Beşiktaş, galibiyet almakta zorlandı. İki takım arasındaki 37 maçta Beşiktaş 10 kez kazanırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Atılan gollerde de Başakşehir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlıların 45 golüne, turuncu-lacivertliler 46 golle karşılık verdi.
SON 5 MAÇTA 7 GOL
İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında düşük skorlu karşılaşmalar dikkat çekti. Bu süreçte Beşiktaş 4 gol atarken, Başakşehir ise 3 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
SÜPER LİG'DE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
Süper Lig'de 34 kez karşılaşan taraflar arasındaki maçlarda Başakşehir 10, Beşiktaş ise 9 galibiyet aldı. 15 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Bu maçlarda Beşiktaş 40, Başakşehir ise 41 gol kaydetti.
DOLMABAHÇE'DE DENGE VAR
Beşiktaş, evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi. 7 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta mağlup oldu. İç sahada rakibine 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 17 gol gördü. Son 5 iç saha maçında Beşiktaş 2 kez kazanırken, 2 kez mağlup oldu ve 1 maç berabere bitti.