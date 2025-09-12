Sergen Yalçın'dan yeni transfer kararı! İlk 11'ini netleştirdi

REKABETTE 38. MAÇ Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Siyah-beyazlılar ile turuncu-lacivertliler bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.

TURUNCU LACİVERTLİLER ÖNDE 2007-2008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan ve 2014'ten bu yana RAMS Başakşehir ismiyle yoluna devam eden İstanbul ekibi karşısında Beşiktaş, galibiyet almakta zorlandı. İki takım arasındaki 37 maçta Beşiktaş 10 kez kazanırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Atılan gollerde de Başakşehir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlıların 45 golüne, turuncu-lacivertliler 46 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA 7 GOL İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında düşük skorlu karşılaşmalar dikkat çekti. Bu süreçte Beşiktaş 4 gol atarken, Başakşehir ise 3 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG'DE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN Süper Lig'de 34 kez karşılaşan taraflar arasındaki maçlarda Başakşehir 10, Beşiktaş ise 9 galibiyet aldı. 15 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Bu maçlarda Beşiktaş 40, Başakşehir ise 41 gol kaydetti.