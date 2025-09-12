Ali Koç'tan seçim öncesi Jose Mourinho itirafı! Domenico Tedesco'yu seçme nedeni

Seçime kısa süre kala Fenerbahçe 'de hareketli günler yaşanıyor. Mevcut başkan ve adaylardan biri olan Ali Koç , AA'nın programına katılarak gündeme dair konuştu.

Ali Koç (AA)

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"GEÇ BAŞLADIK"

"Seçim kampanyasına geç başladık. Yaz boyunca yapmamız gereken planlamalar vardı. Finansal, bürokrati k işler, Bankalar Birliği süreçleri, yeni sezonun planlamaları... Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin yapmamızı istediği şeyleri yapsak daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon Euro'luk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı. Onları kırdırırdık. Bambaşka bir transfer sezonu olurdu. Fenerbahçe için doğru olmazdı. Fenerbahçe onu 1 kere yaptırdı, 90 milyon doları kırdırıp 1 yazda harcadı. Gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye..."

"ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ YOK"

"Futbolda beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu tabloda kongre üyeleri neden sizi tekrar seçmeli?"

Ali Koç: "Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık."

Ali Koç: "Fenerbahçe dünyanın en başarılı en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye soru sormuş, en başarılı spor kulübü diye, Fenerbahçe cevabı vermiş."

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan..."

"118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi."