Ali Koç'tan seçim öncesi Jose Mourinho itirafı! Domenico Tedesco'yu seçme nedeni

Seçime kısa süre kala Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Mevcut başkan ve adaylardan biri olan Ali Koç, AA'nın programına katılarak gündeme dair konuştu.
Koç'un özellikle Jose Mourinho hakkındaki sözleri dikkat çekti.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
"GEÇ BAŞLADIK"
"Seçim kampanyasına geç başladık. Yaz boyunca yapmamız gereken planlamalar vardı. Finansal, bürokrati k işler, Bankalar Birliği süreçleri, yeni sezonun planlamaları... Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin yapmamızı istediği şeyleri yapsak daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon Euro'luk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı. Onları kırdırırdık. Bambaşka bir transfer sezonu olurdu. Fenerbahçe için doğru olmazdı. Fenerbahçe onu 1 kere yaptırdı, 90 milyon doları kırdırıp 1 yazda harcadı. Gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye..."
"ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ YOK"
"Futbolda beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu tabloda kongre üyeleri neden sizi tekrar seçmeli?"
Ali Koç: "Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık."
Ali Koç: "Fenerbahçe dünyanın en başarılı en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye soru sormuş, en başarılı spor kulübü diye, Fenerbahçe cevabı vermiş."
"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"
"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan..."
"118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi."
"HERKES BİLİYOR"
Ali Koç: "Fenerbahçe futbolda istediği başarıyı yakalamıyor ama bunun nedeni yönetim, başkan, yanlış futbol tercihleri değil, herkes bunu biliyor."
"KONGRE ÜYELERİ KARAR VERECEK"
Ali Koç: "Bu işin en zor yanı okulu yok. İş başına gelince tecrübe kazanıyorsun. Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin, tecrübenin karşılığını mı alacağız, yeni belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerinin vereceği bir karar."
"DESTEK DEĞİL KÖSTEK GÖRDÜM"
Ali Koç: "Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Ben camiadaki belli kesimlerden destek değil köstek gördüm. Ben de bu koltuktan ayrıldıktan sonra kulübün gayrıresmi de olsa yanında olurum."
SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ
"Sadettin Saran '7 yıl şampiyon olamayan birinden şampiyonluk beklemek maceradır' dedi."
Ali Koç: "Bir şey diyorlar, direkt bize vuran... Özelde 'biz sizi kastetmedik, öyle demedik böyle demedik' diyorlar. Bahis konusuna değinelim. Ben bilfiil Spor Bakanlığı'yla görüştüm, 'Fenerbahçe seçimlerini etkiliyor bu iş, ne olur devir iznini seçimlerden önce verin ki soru işareti mahal kalmasın' dedim. Sadettin Bey'le istişare ederek yaptık. Bana teşekkür yazısı var. Dün yine aradım bakanlığı. Orada sağ olun, açıklayacağız diyorlar ama açıklamıyorlar. 'Bakanlığı arıyorlar, bilmem falan' diyor, ne yapıyorsunuz siz! Sanki onun adaylığına müdahale ediyoruz. Bir taraftan teşekkür ediyorlar"
"Samimi ve onun bilgisi ve müsaadesiyle aradım bakanlığı. Fenerbahçe seçimleri en demokratik şekilde yapılsın diye aradım. 'Bu devir izinleri için rica edeceğim bakanlığa' dedim onun bilgisiyle. Sonra umumide bizim tarafımızdan insanlar, onun adaylığını engelliyormuş gibi anlatmak doğru değil."