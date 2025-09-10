Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası

PODCAST CANLI YAYIN

Al Shabab’tan ayrılmasının ardından boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Çek basını, Çekya Futbol Federasyonu'nun teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı değerlendirdiğini yazdı. Federasyonun, Hasek’in yerine geçebilecek isimler arasında Fatih Terim’in de bulunduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ta geçirdiği dönemin ardından Riyad'dan ayrılan Fatih Terim ile ilgili flaş bir söylenti ortaya atıldı. Terim'in, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi.

EN SON 2017'DE ÇALIŞTIRDI

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda 3 kez teknik direktörlük yaptı. Ağustos 2017'de görevden ayrılan deneyimli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir milli takımda görev almadı.

SUUDİ ARABİSTAN DÖNEMİ

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 tarihleri arasında görev aldığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

