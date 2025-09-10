Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ta geçirdiği dönemin ardından Riyad'dan ayrılan Fatih Terim ile ilgili flaş bir söylenti ortaya atıldı. Terim'in, Çekya Milli Takımı 'nın teknik direktör adayları arasında olduğu ifade edildi.

Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)

EN SON 2017'DE ÇALIŞTIRDI

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda 3 kez teknik direktörlük yaptı. Ağustos 2017'de görevden ayrılan deneyimli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir milli takımda görev almadı.